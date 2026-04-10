Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - 2604032

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, wurde in Mettmann eine 76-jährige Seniorin von zwei falschen Bankmitarbeitern betrogen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16:30 Uhr wurde die Mettmannerin von einem Mann angerufen. Er gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus und täuschte vor, dass es zu ungewöhnlichen Abbuchungen gekommen sei. Er bot an, die Geldkarte überprüfen zu lassen. Kurze Zeit später erschien ein junger Mann bei der Seniorin Zuhause an der Straße "Am Sonnenhang". Die 76-Jährige übergab ihm ihre Geldkarte und nannte dem Mann die Pin.

Er später fiel der Betrug auf und die Seniorin alarmierte richtigerweise die Polizei. Sie beschreibt den Täter als:

- ungefähr 25 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - schlank, mit schwarzen kurzen Haaren und Kinnbart - mit südländischem Erscheinungsbild - trug einen blauen Trainingsanzug und eine blaue transparente Sonnenbrille

Die Polizei fragt:

Wer hat gegen 16:30 Uhr an der Straße "Am Sonnenhang" eine verdächtige Person beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter 02104 982-6250 entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und möchte die aktuell oft auftretende Betrugsmasche erneut zum Anlass nehmen, um davor zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern bekommen, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie Fremden auf keinen Fall Ihre Bankdaten oder Geldkarten. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell