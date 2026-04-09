Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604030

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Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgenden Einbruch im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 8. April 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Haus Gravener Straße in Langenfeld-Richrath ein. In der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr hebelten sie die Wohnungstür auf und gelangten so gewaltsam in die Wohnräume, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahlen sie Bargeld und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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