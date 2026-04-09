Polizei Mettmann

POL-ME: Reifen von gleich mehreren Autos beschädigt? Polizei bittet um Hinweise - 2604028

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

In der Zeit vom 3. April 2026 bis zum 7. April 2026 sollen in Heiligenhaus an gleich vier geparkten Autos die Reifen beschädigt worden sein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Mittwochabend, 8. April 2026, wurde die Polizei zur Bergischen Straße alarmiert. Eine Frau machte die Polizistinnen und Polizisten auf einen Ford Ka aufmerksam, der gegenüber der Hausnummer 38 auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn ordnungsgemäß abgestellt war. Die jeweils rechten Autoreifen waren luftleer.

Die Mitteilerin gab an, dass auch ihr dort abgestellter VW Polo sowie ihr Opel Corsa bereits am 3. und 4. April jeweils einen luftleeren Reifen auf der rechten Fahrzeugseite aufgewiesen hätten. Man habe jedoch zunächst keinen Zusammenhang gesehen und nicht die Polizei alarmiert. Dies habe sich geändert, nachdem man den Ford Ka mit gleichen Schäden festgestellt habe.

Erste Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten vor Ort ergaben, dass auch ein zuvor dort abgestellter Ford Focus mit zwei luftleeren Reifen festgestellt worden war.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten in allen vier Fällen ein Verfahren ein.

Ob ein Zusammenhang zu einem Einsatz an der nahegelegenen Leipziger Straße in Heiligenhaus besteht, bei dem am Sonntag, 5. April 2026, mehrere Nägel und Schrauben auf der Straße aufgefunden wurden (wir berichteten unter der ots-Nummer 2604012 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6249900) ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Zeit vom 3. April bis zum 7. April verdächtige Beobachtungen an der Bergischen Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell