Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin von falschen Wasserwerkern bestohlen - 2604027

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Langenfeld (ots)

Am Mittwoch, 8. April 2026, verschafften sich falsche Wasserwerker in Langenfeld Zutritt in die Wohnung einer 85-Jährigen und stahlen Goldschmuck. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Von-Etzbach-Straße. Er täuschte der 85-jährigen Inhaberin vor, dass er aufgrund eines Schimmelbefalls im Nachbarhaus die Wasserrohre prüfen müsse und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Nach wenigen Minuten verließ er die Wohnung und die 85-Jährige stellte fest, dass in der Zwischenzeit eine weitere unbekannte Person die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und Goldschmuck gestohlen hatte.

Die 85-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die flüchtigen Diebe im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der falsche Wasserwerker kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,70 Meter groß - dunkelhäutig - kräftige Statur - bekleidet mit einem weißen Anzug und einer weißen Baseballcap

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Von-Etzbach-Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen und rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

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