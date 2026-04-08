Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jährige belästigt - die Polizei bitte um Hinweise - 2604024

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Velbert (ots)

Am Dienstagnachmittag, 7. April 2026, soll eine 13-Jährige durch einen Unbekannten an einem Busbahnhof in Velbert-Mitte sexuell belästigt worden sein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:20 Uhr hielt sich eine 13-Jährige in Begleitung einer 36-Jährigen am Busbahnhof an der Friedrich-Ebert-Straße auf, als sie nach eigenen Angaben von einem unbekannten Täter gegen ihren Willen umarmt und sexuell belästigt wurde. Ein 43-Jähriger, der die Tat bemerkte, schritt gegen den Unbekannten ein und wurde bei einer anschließenden Auseinandersetzung leicht verletzt.

Noch vor dem Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten floh der Täter unerkannt. Der 43-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften erstmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

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