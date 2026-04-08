Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte brechen in Ladenlokal ein - 2604022

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Ratingen (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind zwischen Samstag, 4. April 2026, und Montag, 7. April 2026, in ein Tabakwaren-Geschäft in Ratingen-Breitscheid eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Waren in fünftstelliger Höhe.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Am Montagmorgen, 7. April 2026, stellte die Mitarbeiterin eines Tabakwarengeschäftes innerhalb eines Kaufhauskomplexes in der Straße An der Hoffnung auf Höhe der Hausnummer 125 gegen 8 Uhr fest, dass bislang unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft hatten. Wie genau die Täterinnen oder Täter in das Ladenlokal gelangen konnten, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Tabakwaren in fünfstelliger Höhe.

Die Polizei in Ratingen ist auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Samstag, 4. April 2026, 19 Uhr, und Montag, 7. April 2026, 8 Uhr, ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf Tatverdächtige geben? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

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