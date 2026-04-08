Polizei Mettmann

POL-ME: 50-jähriger Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2604019

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Langenfeld (ots)

Am Dienstag, 7. April 2026, stürzte in Langenfeld ein 50-jähriger Fahrradfahrer auf einem Feldweg. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16:30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Wolfhagener Straße in Richtung "Am Schwarzen Weiher". Mutmaßlich wegen einer Bodenschwelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Er wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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