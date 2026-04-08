Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte brechen mehrere Autos auf - 2604020

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Monheim am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag, 5. April 2026, und Montag, 7. April 2026, mehrere geparkte Autos in Monheim am Rhein aufgebrochen und Displays ausgebaut.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Die drei Fahrzeuge waren im Tatzeitraum auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Lichtenberger Straße auf Höhe der Hausnummer 10, unmittelbar neben dem Heinrich-Häck-Stadion, abgestellt. Die Täterinnen oder Täter brachen die drei Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes-Benz zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, auf, indem sie ein Seitenfenster einschlugen und anschließend die Tacho- bzw. Infotainmentdisplays ausbauten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu Täterinnen oder Tätern geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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