Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604015

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Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 2. April 2026, kam es auf der Lichtenberger Straße in Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Ein 8-jähriges Mädchen stieg gegen 17:30 Uhr an der Haltestelle "Lankwitzer Weg" aus dem Bus und beabsichtigte vor diesem die Straße zu überqueren. In dem Moment befuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem weißen VW Golf GTI aus Richtung Berliner Ring kommend die Lichtenberger Straße. Das Mädchen erschrak sich und stürzte. Als der Fahrer ausstieg, sagte das Mädchen, dass es unverletzt sei und der Mann fuhr weiter in Richtung Schwimmbad. Alarmierte Rettungskräfte stellten fest, dass die 8-Jährige doch leicht verletzt wurde. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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