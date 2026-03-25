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POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
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Grünstadt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Sausenheim zu. Der Mann befuhr gestern (24.03.26) gegen 11:30 Uhr den Kreisverkehr von der Kalkerde kommend und wollte diesen an der Einmündung Kaiserhecke verlassen. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin fuhr von Grünstadt kommend in den Kreisverkehr ein und stieß gegen das Hinterrad des im Kreisverkehr befindlichen Fahrrades. Der 55-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich dabei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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