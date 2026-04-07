Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604017

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstagabend, 4. April 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Neustraße in Velbert-Tönisheide. Gegen 21 Uhr versuchten unbekannte Täterinnen oder Täter die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, wobei ein Alarm ausgelöst wurde. Die zu diesem Zeitpunkt nicht anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner schalteten über eine App die Innenraumbeleuchtung ein. Die Einbrecherinnen und Einbrecher flohen anschließend unerkannt und konnten von den alarmierten Einsatzkräften der Polizei trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Am Montagmorgen, 6. April 2026, fand eine aufmerksame Zeugin am Erlenbachweg Wertgegenstände, die augenscheinlich aus einem Diebstahl stammten und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten die Wertgegenstände sicher und suchten die Wohnanschrift der Besitzerin auf. Sie stellten fest, dass die an der Neustraße liegende Wohnung aufgebrochen war. Die Wohnungsinhaberin gab an, die Wohnung am Sonntagnachmittag, 5. April 2026, verlassen zu haben. Der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher hatten das Schlafzimmerfenster gewaltsam geöffnet und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend, 6. April 2026, versucht, ein Fahrrad in Velbert-Langenberg zu stehlen. Weil er vom Eigentümer des Rades gestört wurde, ließ der Mann davon ab und konnte trotz eingeleiteter Fahndung flüchten.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:50 Uhr befand sich ein Zeuge in seinem Ladenlokal an der Kamper Straße auf Höhe der Hausnummer 8, als er einen lauten Knall aus Richtung des Hausflurs des Mehrfamilienhauses hörte. Als der Mann aus dem Geschäft in den Hausflur ging, um nachzusehen, erblickte er einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann, der dabei war, das im Hausflur abgestellte Mountainbike zu entwenden. Der Zeuge hielt sein Fahrrad fest, weshalb der Dieb schließlich davon abließ. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, in die kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der Täter nicht angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge drang der Unbekannte zuvor gewaltsam in den Flur des Mehrfamilienhauses ein.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 30 bis 40 Jahre alt - circa 1,90 Meter groß - europäisches Erscheinungsbild - schlanke Statur - dunkle Haare - dunkler, stoppeliger Bart - trug eine helle Kappe mit schwarzen Punkten/Sternen - trug ein dunkles Oberteil und eine helle Weste - trug vermutlich eine Jogginghose und Turnschuhe

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit vom 31. März 2026 bis zum 5. April 2026 kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift Fritz-Gressard-Platz in Hilden. Unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten eine Zugangstür zu einem Lager sowie die von dort aus zugängliche Wohnungstür auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde Werkzeug entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Dienstag, 7. April 2026, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen versuchten Diebstahl auf einer Baustelle. Gegen 2:30 Uhr stellte der 46-jährige Zeuge verdächtige Geräusche auf dem Gelände einer Baustelle an der Heinrich-Hertz-Straße in Unterfeldhaus fest und sah, wie sich mehrere Männer fluchtartig in einem weißen Transporter mit rumänischen Kennzeichen entfernten. Der Zeuge folgte dem Transporter bis auf die Autobahn A46 und alarmierte zudem folgerichtig die Polizei. Der Fahrer lenkte den VW auf die Autobahn A3, bis er auf dem nahegelegenen Rastplatz "Ohligser Heide" stoppte. Die drei Insassen flohen unerkannt in ein angrenzendes Waldstück.

Polizistinnen und Polizisten leiteten umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen ein, zu der auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund eingesetzt wurden. Die flüchtigen Baustellendiebe konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Der unverschlossen zurückgelassene Transporter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 4. April 2026, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Hochstraße in Langenfeld. In der Zeit von 18:45 Uhr bis 23:30 Uhr schlugen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter ein Fenster im Erdgeschoss ein und drangen so gewaltsam in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Anschließend flohen sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell