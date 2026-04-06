Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte verteilen Nägel und Schrauben auf Fahrbahn - 2604012

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Heiligenhaus (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in Heiligenhaus am Sonntagabend, 5. April 2026, Nägel und Schrauben auf der Fahrbahn der Leipziger Straße verteilt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21 Uhr bemerkten zwei Autofahrer, dass auf der Fahrbahn der Leipziger Straße auf einer Strecke von rund 80 Metern eine Vielzahl an Schrauben und Nägel über die Fahrbahn verteilt lag. Die Fläche erstreckte sich von der Hausnummer 20 bis 24. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden keine Fahrzeuge beschädigt. Durch weitere Zeugenangaben kann der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten reinigten die Fahrbahn vor Ort.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat im Zeitraum zwischen 20 und 21 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise liefern, wer die Schrauben und Nägel auf der Straße verteilt hat? Die Wache in Heiligenhaus ist unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

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