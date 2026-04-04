Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 74-Jährigen - 2604010

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Velbert (ots)

Am Mittwoch, 1. April 2026, wurde ein 74-Jähriger in Velbert Opfer eines Trickbetruges am Telefon. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:30 Uhr erhielt ein 74-Jähriger einen Anruf. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter der Hausbank des Velberters aus und täuschte vor, dass es auf seinem Konto ungewöhnliche Abbuchungen gegeben hätte. Er bot dem 74-Jährigen an, die vermeintlichen Überweisungen zu stornieren wenn er seine Girokarte an einen Abholer aushändigen würde. Der 74-Jährige übergab seine Bankkarte an einen jungen Mann, der nur kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift erschien.

Erst im Anschluss bemerkte der 74-Jährige den Betrug. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu einer Abbuchung auf seinem Konto gekommen. Der Velberter erstattete folgerichtig Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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