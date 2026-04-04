Polizei Mettmann

POL-ME: 78-Jährige von falschen Handwerkern bestohlen - 2604009

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Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 2. April 2026, stahlen in Mettmann zwei falsche Handwerker aus der Wohnung einer 78-Jährigen Schmuck. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 78-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße. Zwei Männer gaben vor, dass sie die Rohrleitungen überprüfen müssten und betraten die Wohnung. Sie lenkten die Seniorin ab und entwendeten Schmuck, bevor sie in unbekannte Richtung das Mehrfamilienhaus verließen. Als der Mettmannerin der Diebstahl auffiel, alarmierte sie richtigerweise die Polizei.

Die Seniorin beschreibt die Täter folgendermaßen:

- circa 25 bis 30 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - einer schlank, der andere kräftiger - beide dunkle Haare - europäisches Erscheinungsbild - einer trug einen hellen Pullover - der andere trug ein graues T-Shirt und eine dunkle Jogginghose

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Danziger Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter 02104 982-6250 entgegen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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