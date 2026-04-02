Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604006

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Mettmann / Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Nacht auf Donnerstag, 2. April 2026, haben zwei noch unbekannte Täter gegen 3:10 Uhr versucht, in einen Handyladen an der Straße "Am Königshof" in Mettmann einzubrechen. Die zwei mit dunklen Sturmhauben maskierten und mit hellen Jacken und Jeanshosen bekleideten Männer beabsichtigten, sich gewaltsam durch ein Schaufenster Zutritt zu verschaffen und flüchteten danach in Richtung Breite Straße. Sie sollen russisch miteinander gesprochen haben. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Dienstag, 31. März 2026, gegen 16 Uhr, bis Mittwoch, 1. April 2026, gegen 6:30 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täterinnen oder Täter einen Benzinstampfer von einer Baustellte an der Heinrich-Hertz-Straße in Höhe der Hausnummer 31 in Erkrath. Die Baumaschine der Marke Wacker-Neuson war an einem Baustellenfahrzeug angebracht und wurde gewaltsam entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 1. April 2026, sind zwei noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 22:10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Etzbach-Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt. Als sie von dem Bewohner der nach Hause kam überrascht wurden, flüchteten sie zu Fuß über den Balkon. Sie stiegen in ein Auto und fuhren mit dem Kombi in Richtung Wilhelmstraße davon. Eine der Personen trug eine silberne reflektierende Jacke. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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