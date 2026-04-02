Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604007

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Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Dienstag, 31. März 2026, wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Karschhauser Straße in Erkrath ein grauer Opel Mokka beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz. Als er gegen 16:45 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Ein Zeuge beobachtete, wie eine ältere Fahrerin eines Mini Coopers beim Einparken gegen das Auto stieß und sich entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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