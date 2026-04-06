POL-ME: Unbekannte entwenden Kupferelektroden - 2604011
Velbert (ots)
Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in der Nacht auf Samstag, 4. April 2026, im Rahmen eines Einbruchs in eine Firmenhalle in Velbert-Tönisheide Kupferelektroden von hohem Wert entwendet.
Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:
Zwischen Freitag, 3. April 2026, 18 Uhr, und Samstag, 4. April 2026, 9.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in die Halle einer Firma an der Neustraße auf Höhe der Hausnummer 19 eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Innere der Halle. Dort entwendeten sie eine Palette mit hochwertigen Kupferelektroden in fünfstelliger Höhe.
Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Tatzeitraum auffällige Beobachtungen rund um das Firmengelände gemacht und kann Hinweise zu tatverdächtigen Personen liefern? Die Polizei in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
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