Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in leerstehendem Gewerbebetrieb: Polizei bittet um Hinweise - 2604014

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Erkrath (ots)

Am Donnerstagabend, 2. April 2026, brannte es in einem leerstehenden Gewerbebetrieb in Erkrath (die Feuerwehr berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/6249062). Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 23:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand an der Helena-Rubinstein-Straße in Höhe der Hausnummer 4 gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie ein Feuer auf der Rückseite des Gebäudes fest. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und fragt:

Wer hat am Donnerstagabend etwas Verdächtiges in der Nähe der Helena-Rubinstein-Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter 02104 9480-6450 entgegen.

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