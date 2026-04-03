Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Brand in einem leerstehenden Gewerbebetrieb löst umfangreichen Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erkrath (ots)

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der hauptamtlichen Wache wurde am späten Abend des 02.04.2026 um 23:11 Uhr mit dem Alarmstichwort "F1" zur Straße Am Wimmersberg in Alt-Erkrath alarmiert. Anwohner hatten eine unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten am Wimmersberg zunächst keinen Brandherd ausfindig machen. Da sich die Angaben von Rauch und Brandgeruch vor Ort bestätigen ließen, alarmierte der Fahrzeugführer die Drohnenstaffel der Feuerwehr Erkrath, um mit der Wärmebildkamera der Drohne aus der Luft die Umgebung erkunden zu können.

Noch während die nachgeforderten Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, gelang es der Fahrzeugbesatzung des HLF mit der mitgeführten Wärmebildkamera in Richtung der S-Bahnstrecke an der Helena-Rubinstein-Straße eine deutliche Erwärmung der Luftschichten festzustellen. Bei der weitergehenden Erkundung der Helena-Rubinstein-Straße konnte dann ein entwickelter Brand im Erdgeschoß auf der Rückseite eines leerstehenden ehemaligen Gewerbebetriebes festgestellt werden. Aufgrund der Größe und der Komplexität des Gebäudes sowie der Vermutung, dass sich in dem verlassenen Gebäude noch Personen aufhalten könnten, wurde die Alarmstufe auf "F5" erhöht und somit Vollalarm für die gesamte Feuerwehr Erkrath ausgelöst.

Der Brand einer großen Menge Unrat im Gebäude konnte mit einem Löschrohr und im weiteren Verlauf mit einem Schaumrohr abgelöscht werden. Aufgrund der Ausdehnung des Gebäudes und der massiven Verrauchung wurde das gesamte Gebäude mit insgesamt sechs Atemschutztrupps nach Personen abgesucht und mehrere Hochleistungslüfter zur Entrauchung eingesetzt. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Bauruine. Das Grundstück ist mit Gegenständen sowie Unrat und erheblichen Mengen von Glasscherben der defekten Fenster- und Türanlagen übersäht, so dass es bei der Brandbekämpfung zu zahlreichen Schlauchplatzern kam. Weiterhin musste eine Wasserversorgung über ca. 250 Meter von der Schlüterstraße aufgebaut werden, da ein Hydrant in der Zufahrtsstraße zugeparkt war.

Überörtliche Unterstützung erfolgte durch die Feuerwehr Mettmann, die die Einsatzkräfte vor Ort mit einem Löschfahrzeug und einem Führungsdienst unterstützten. Die Feuerwehr Hilden stellte ebenfalls mit einem Löschfahrzeug und einem Führungsdienst den Grundschutz für das Erkrather Stadtgebiet für die Dauer des laufenden Einsatzes von der Feuer- und Rettungswache an der Bergischen Allee sicher.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Einsatzstelle an den Präsenzdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann übergeben. Der Einsatz konnte um 02:45 Uhr beendet werden. In der Feuer- und Rettungswache folgten noch weitreichende Reinigungs- und Aufräumarbeiten.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell