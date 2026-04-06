Polizei Mettmann

POL-ME: 17-Jähriger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden - 2604013

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Velbert (ots)

Am frühen Sonntagabend, 5. April 2026, verursachte ein 17-jähriger Jugendlicher mit Wohnsitz in Frankreich auf der Heiligenhauser Straße einen schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17.30 Uhr war der 17-jährige Jugendliche mit Wohnsitz im französischen Metz in einem schwarzen 5er BMW auf der Heiligenhauser Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 8 vor der dortigen Polizeiwache wendete der Jugendliche das Fahrzeug und fuhr über eine durchgezogene Linie. Als er auf die Gegenfahrbahn fuhr, kollidierte er mit einem VW Golf, an dessen Steuer ein 18-jähriger Velberter saß.

Durch den Aufprall wurde der BMW in einen Zaun geschoben. Der Golf wurde auf den Gehweg geschleudert, wodurch er einen Poller herausriss und an einer Hauswand zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden, sie waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsmittel ab. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Hauswand nur leicht beschädigt. Der 17-jährige Fahrer des BMW war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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