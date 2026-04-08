Polizei Mettmann

POL-ME: Aus aktuellem Anlass: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitenden - 2604018

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Velbert / Wülfrath (ots)

Im Kreis Mettmann kam es am gestrigen Dienstag, 7. April 2026, zu einer Betrugsserie: Zahlreiche Seniorinnen und Senioren wurden am Telefon von falschen Bankmitarbeitenden kontaktiert. In den meisten Fällen blieben die Täterinnen und Täter glücklicherweise erfolglos, in zwei Fällen in Velbert sowie in Wülfrath jedoch leider nicht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In Wülfrath wurde am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, eine 82-jährige Seniorin von einem Mann angerufen. Er gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus und täuschte vor, dass es zu ungewöhnlichen Kontobewegungen gekommen sei. Er bot an, eine Rückbuchung zu veranlassen, dafür benötige er jedoch die Girokarte. Nur kurze Zeit später erschien ein junger Mann an ihrer Wohnanschrift. Die 82-Jährige übergab dem Mann ihre Karte und nannte zudem den Pin. Als der Mann auch nach Schmuck und Bargeld fragte, übergab sie auch diese Wertgegenstände an den Abholer.

Er später fiel der Betrug auf und die Seniorin alarmierte folgerichtig die Polizei.

Nur kurze Zeit später wurde auch in Velbert eine Seniorin Opfer der bekannten Betrugsmasche: Gegen 16:30 Uhr erhielt eine 72-Jährige einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Auch er täuschte vor, dass es zu ungewöhnlichen Abbuchungen auf dem Konto der Seniorin gekommen sei und bot eine Rückbuchung mittels ihrer Girokarte an. Die 72-Jährige übergab nur kurze Zeit später ihre Karte an einen Abholer. Noch bevor ihre Karte missbräuchlich eingesetzt werden konnte, fiel der Velberterin der Betrug auf und sie alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten in beiden Fällen entsprechende Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte die aktuell häufig auftretende Betrugsmasche erneut zum Anlass nehmen, um eindringlich davor zu warnen. Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Giro- oder Debitkarte an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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