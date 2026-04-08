Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604023

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Ratingen / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstag, 2. April 2026, bis Freitag, 3. April 2026, wurde auf der Industriestraße in Ratingen ein schwarzer Ford Focus beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte am Donnerstag gegen 16 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 67. Als sie am Freitag gegen 16 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Seite fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstag, 7. April 2026, wurde auf der "Alte Schulstraße" in Monheim am Rhein eine 76-jährige Fußgängerin von einem Kleinkind auf einem Fahrrad angefahren und verletzt. Gegen 16 Uhr verließ die 76-Jährige ein Buchgeschäft in Höhe der Hausnummer 35, als ein Kleinkind auf einem Rad den Gehweg entlang fuhr. In Höhe des Buchladens kollidierte das circa vier Jahre alte Kind auf dem Rad mit der Seniorin, die hierbei verletzt wurde. Ein Mann, der parallel zu dem Kind auf einem Rad die "Alte Schulstraße" befuhr und augenscheinlich für das Kind verantwortlich war, entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel mit der 76-Jährigen von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die leicht verletzte Seniorin wurde von alarmierten Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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