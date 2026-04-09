Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Hochhausbrand - 2604025

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Velbert (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 9. April 2026, wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Hochhaus in Velbert gerufen. Über 100 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus zeitweise verlassen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr wurde eine Bewohnerin einer Wohnung im ersten Obergeschoss des insgesamt siebengeschossigen Hochhauses in der Straße Am Kostenberg auf ein Feuer auf ihrem Balkon aufmerksam. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein dort abgestelltes Sofa in Brand geraten.

Die Feuerwehr war schnell mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort und konnte mit den Löscharbeiten beginnen. Glücklicherweise konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Hochhaus unverletzt verlassen.

Neben der Brandwohnung wurden durch das Feuer und die Löscharbeiten sechs weitere Wohnungen so beschädigt, dass sie bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar sind. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

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