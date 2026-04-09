Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes G-Klasse gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2604029

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Monheim am Rhein (ots)

In der Zeit von Montag, 6. April 2026, bis Dienstag, 7. April 2026, wurde in Monheim am Rhein eine hochwertige Mercedes G-Klasse von einem Grundstück entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montag wurde gegen 10 Uhr eine schwarze AMG Mercedes G-Klasse zuletzt auf einem Grundstück an der Krischerstraße geparkt gesehen. Am Dienstag stellte eine Bewohnerin gegen 8 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest. Nach ersten Erkenntnissen der alarmierten Polizistinnen und Polizisten hatten sich die unbekannten Täterinnen oder Täter durch die Manipulation eines Rolltors Zutritt zu dem Gelände verschafft.

Die Einsatzkräfte schrieben den fünf Jahre alten SUV mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Krischerstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

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