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POL-ME: 47-Jähriger von drei Männern beraubt: Polizei bittet um Hinweise - 2604033

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Velbert (ots)

Am späten Donnerstagabend, 9. April 2026, beraubten drei junge Männer unter Vorhalt eines Messers einen 47-jährigen Fußgänger in Velbert. Die Männer flohen unerkannt auf Pedelecs. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23:30 Uhr wurde ein 47-jähriger Fußgänger von drei jungen Männern auf Pedelecs an der Kettwiger Straße in Höhe der Stadtwerke Velbert angesprochen und um Feuer gebeten. Einer der Männer bedrohte den Fußgänger unmittelbar mit einem Messer und forderte die Herausgabe seiner Bauchtasche. Ein Mittäter entriss dem 47-Jährigen zudem seine mitgeführte Tüte und das Trio floh anschließend mitsamt der Tatbeute über die Kettwiger Straße in Richtung Robert-Koch-Straße.

Der Velberter alarmierte richtigerweise die Polizei, die mit zahlreichen Kräften nach den flüchtigen Räubern fahndete. Die jungen Männer im Alter von circa 17 bis 20 Jahren konnten jedoch im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Alle drei Täter sollen mit dunklen Trainingsanzügen der Marke "adidas" bekleidet gewesen sein und kurze dunkle Haare sowie ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat an der Kettwiger Straße beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

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