Polizei Mettmann

POL-ME: 64-jähriger Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2604031

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Donnerstagabend, 9. April 2026, stürzte in Ratingen-Breitscheid ein mutmaßlich alkoholisierter 64-jähriger Fahrradfahrer. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Straße "Zum Driegeltrath". In Höhe der Hausnummer 8 verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Während der Unfallaufnahme nahm ein Polizist Alkoholgeruch bei dem Ratinger wahr. Ein Atemalkoholtest war wegen der medizinischen Versorgung vor Ort nicht möglich

Der 64-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Straßengefährdung ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell