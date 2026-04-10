POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604035
Velbert / Ratingen (ots)
In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:
--- Velbert ---
In der Nacht auf Donnerstag, 9. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 7 Uhr in den Keller eines leerstehenden Gebäudes an der Heidestraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und entwendeten Kupferrohre.
Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!
--- Ratingen ---
In der Nacht auf Freitag, 10. April 2026, haben drei noch unbekannte Täter gegen 3 Uhr versucht in einen Textil-Discounter an der Erfurter Straße in Ratingen-West einzubrechen. Sie beabsichtigten sich gewaltsam durch ein Schaufenster Zutritt zu verschaffen. Zur Tatzeit wurden drei verdächtige männliche Jugendliche beobachtet, die nicht näher beschrieben werden können. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte der Polizei keine verdächtigen Personen mehr feststellen.
Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!
Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:
https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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