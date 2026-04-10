Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604037

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Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallflucht:

--- Ratingen ---

Am Donnerstagnachmittag, 9. April 2026, wurde eine 73-jährige Fußgängerin von einem Radfahrer angefahren und leicht verletzt. Gegen 16:20 Uhr beging eine 73-Jährige den Gehweg der Straße "Im Lörchen" in Richtung Europaring. Als sie auf den Europaring einbog, passierte sie ein Mountainbikefahrer. Er touchierte sie, so dass sie verletzt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Mann mit zwei weiteren Radfahrenden von der Unfallörtlichkeit.

Der Fahrer kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 30 bis 40 Jahre alt - circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß - athletische Gestalt

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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