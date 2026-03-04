PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Dachstuhlbrand in der Ückendorfer Straße

FW-GE: Dachstuhlbrand in der Ückendorfer Straße
Gelsenkirchen (ots)

Es gingen am 03.03.2026 um ca. 22:08 Uhr mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Es wurde ein Dachstuhlbrand in der Ückendorfer Straße gemeldet. Daraufhin alarmierte die Leistelle mehrere Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Umgehend wurden die Menschenrettung und die Löschmaßnahmen eingeleitet.

Es konnte zeitnah festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Die Brandbekämpfung zeigte sehr schnell Wirkung. Da ein Teil der Dachkonstruktion vom Brand beschädigt wurde, ist ein Baustatiker des Technischen Hilfswerkes hinzugezogen worden. Zudem wurde die Drohne der Feuerwehr für Bildaufnahmen des Dachstuhles eingesetzt.

Ein Teil des Gebäudes ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen teilweise bei Bekannten unter, andere mussten untergebracht werden. Glücklicherweise wurde bei diesem Brand niemand verletzt.

Der Einsatz dauerte ca. 3,5 Stunden. Es wurden insgesamt 53 Feuerwehrkräfte eingesetzt. Die Brandursachenermittlung wird von der Polizei übernommen.

