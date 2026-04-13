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POL-ME: "Dooring"-Unfall: 58-jährige Radfahrerin schwer verletzt - 2604040

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Velbert (ots)

Am Sonntag, 12. April 2026, wurde bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall in Velbert eine 58-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17 Uhr befuhr die 58-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad die Straße "Am Rosenhügel" in Richtung Elberfelder Straße. Als sie in Höhe der Titschenhofer Straße war, öffnete der 33-jährige Fahrer eines Audi A3 unvermittelt die Autotür seines am Straßenrand geparkten Autos und missachtete dabei die Frau auf dem Fahrrad. Diese stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, um erneut auf die Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer durch das Öffnen von Autotüren hinzuweisen. Zu den "Dooring"-Unfällen kommt es leider immer wieder. Personen, die aus einem am Straßenrand geparkten Auto steigen, sollten sich immer mit einem Schulterblick vergewissern, dass sich kein Fahrrad dem Auto nähert.

Dabei hilft auch der "Holländische Griff": Hierbei wird die Autotür immer mit der weiter entfernten Hand geöffnet, weil sich dadurch der Oberkörper automatisch seitlich nach hinten dreht, sodass Radfahrende nicht übersehen werden.

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