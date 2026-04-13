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POL-ME: Erneut Reifen von Autos zerstochen: Polizei bittet um Hinweise - 2604043

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Heiligenhaus (ots)

Am Sonntag, 12. April 2026, wurden in Heiligenhaus an zwei geparkten Autos die Reifen beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17:30 Uhr rief ein 56-jähriger Mann aus Heiligenhaus die Polizei, weil er an seinem an der Bergischen Straße geparkten Audi A4 zwei zerstochene Reifen festgestellt hatte. Erst gegen 16:30 Uhr hatte er sein Auto in Höhe der Hausnummer 40 abgestellt.

Am selben Abend alarmierte ein Zeuge gegen 23:45 Uhr die Polizei, weil er bei einem Honda Jazz, der auch an der Bergischen Straße in Höhe der Hausnummer 40 abgestellt stand, ebenfalls zerstochene Reifen bemerkt hatte.

Ob ein Zusammenhang zu weiteren beschädigten Autoreifen auf derselben Straße sowie ausgelegten Nägeln und Schrauben an der nahegelegenen Leipziger Straße besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6252348 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6249900), ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Bergischen Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter 02056 9312-6150 entgegen.

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