Polizei Mettmann

POL-ME: Autobrand: Polizei bittet um Hinweise - 2604044

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Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Samstag, 11. April 2026, brannte in Monheim am Rhein der Reifen eines Opel Combo. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem brennenden Auto am Berliner Platz in Höhe der Hausnummer 36 gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte einer der Reifen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass sich der Schaden auf den Reifen und die Felge beschränkte.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Samstag am Berliner Platz etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

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