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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Versicherungsschutz

Frankenthal (ots)

Am 12.04.2026 gegen 19:20 Uhr können Polizeikräfte hiesiger Dienststelle einen E-Scooter Fahrer im Foltzring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterziehen. Grund zur Kontrolle war das Fehlen eines Versicherungskennzeichen am geführten E-Scooter des 32-jährigen Fahrers. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass für den geführten E-Scooter keine Versicherung besteht. Im Rahmen der Kontrolle konnten weiterhin drogentypische Auffallerscheinungen beim 32-Jährigen festgestellt werden. Ein kurzzeitig zurückliegender Konsum berauschender Mittel wurde eingeräumt, die Durchführung eines freiwilligen Urintests jedoch abgelehnt. Folglich wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und diese durch einen verständigten Polizeiarzt in den Räumen hiesiger Dienststelle entnommen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde entsprechend untersagt. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswirdrigkeitenverfahren nach § 24a Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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