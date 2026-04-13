Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Versicherungsschutz

Frankenthal (ots)

Am 12.04.2026 gegen 19:20 Uhr können Polizeikräfte hiesiger Dienststelle einen E-Scooter Fahrer im Foltzring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterziehen. Grund zur Kontrolle war das Fehlen eines Versicherungskennzeichen am geführten E-Scooter des 32-jährigen Fahrers. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass für den geführten E-Scooter keine Versicherung besteht. Im Rahmen der Kontrolle konnten weiterhin drogentypische Auffallerscheinungen beim 32-Jährigen festgestellt werden. Ein kurzzeitig zurückliegender Konsum berauschender Mittel wurde eingeräumt, die Durchführung eines freiwilligen Urintests jedoch abgelehnt. Folglich wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und diese durch einen verständigten Polizeiarzt in den Räumen hiesiger Dienststelle entnommen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde entsprechend untersagt. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswirdrigkeitenverfahren nach § 24a Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

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