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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer im Parkhaus Altlöhrtor

Koblenz (Altstadt) (ots)

Am 12.04.2026 kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Brand im Parkhaus am Altlöhrtor. In dem Treppenhaus des Parkhauses entzündeten bislang unbekannte Personen mutmaßlich eine größere Menge an Papier, sodass es zu einem kleinen Brand und einer Verrauchung des Treppenhauses kam. Der Brand konnte zeitnah durch die Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Koblenz 1
(N. Propson, PK)
Telefon: 0261 / 92156300
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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