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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle: Fahrerduo muss zur Blutprobe

Vallendar / Bendorf (ots)

Am frühen Abend des 12.04.2026 kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Bendorf in Vallendar die Fahrerin eines E-Scooters. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem verfügte das Elektrokleinstfahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz. Gegen die Fahrerin wurden entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet; auf der Polizeidienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte die Betroffene von einem Bekannten abgeholt werden. Da dieser mit einem Pkw zur Dienststelle gefahren kam, kontrollierten die Beamten auch seine Verkehrstüchtigkeit. Dabei stellte sich heraus, dass auch er unter Drogeneinfluss stand. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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