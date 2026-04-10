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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vollbrand eines Linienbusses ohne Fahrgäste

Andernach (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, gegen 14:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Andernach über den Brand eines Linienbusses im Kräwerweg in Andernach informiert. Bei Eintreffen befand sich der Bus in Vollbrand. Durch Kräfte der Feuerwehr Andernach wurde der Brand gelöscht.

Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zur Sperrung des Kräwerwegs, sowie zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen der umliegenden Straßen.

Im Bus befanden sich neben dem Busfahrer keine weiteren Fahrgäste. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Grund des Brandes war wohl ein technischer Defekt im Bereich des Motors des Busses.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. PHK Bauerfeind

Telefon: 02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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