Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Spielgerät von Sparkassen-Spielplatz gestohlen

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Koblenz-Horchheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 09.04.2026 16:00 Uhr bis 10.04.2026 11:00 Uhr ein neu montiertes Federspielgerät vom Spielplatz hinter dem Gebäude der Sparkasse in Horchheim entwendet. Das Spielgerät war fest im Boden einbetoniert und erst vor kurzer Zeit installiert worden. Der Diebstahl wurde von einem Mitarbeiter der Sparkasse bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise.

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