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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall Bahnübergang Fleckertshöhe

Koblenz (ots)

Am 09.04.2026 gegen 13:55 Uhr verunfallte ein Sattelschlepper samt Anhänger auf der L210 am Bahnübergang Fleckertshöhe.

Dabei kam der Sattelschlepper auf den Bahngleisen zum Stillstand.

Bei Aufleuchten der roten Ampel rangierte der Fahrer das Gespann derart, dass er gegen die bereits geschlossenen Bahnschranken fuhr und diese dadurch stark beschädigte.

Die Bahnstrecke musste daraufhin gesperrt werden, zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es nicht.

Die Instandsetzung der Anlage durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn findet aktuell noch statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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