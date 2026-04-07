PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Koblenz (ots)

Am 07.04.2026 ereignete sich im Zeitraum von ca. 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach Angaben der Mitteilerin könnte sich der Unfall in dem o.g. Zeitraum entweder in der Großsiedlung Koblenz-Neuendorf, im Bereich der Hans-Bellinghausen-Straße 132, oder in Koblenz-Lützel, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Wallersheimer Weg 44-46, ereignet haben.

An beiden Örtlichkeiten stand das Fahrzeug der Mitteilerin geparkt und muss durch einen ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt worden sein. Das verursachende Fahrzeug ist sehr wahrscheinlich rot.

Eventuelle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der unten aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 2
POK Kruff
Telefon: 0261-103-54230
pikoblenz2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 13:42

    POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Graffiti in Emmelshausen

    Koblenz (ots) - Zwischen dem 27.03.2026 und dem 01.04.2026 kam es in Emmelshausen in der Henchenstraße, Ecke Trift, zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Erdgasverteilerhaus. Bislang unbekannte Täter besprühten die Tür des Gebäudes mit einem Hakenkreuz und der Zahlenfolge "1162". Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizeiinspektion Boppard hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:43

    POL-PDKO: Brand einer Waldhütte

    Koblenz (ots) - Am 05.04.2026 in der Zeit von 00:25 - 00:31 Uhr kam es in Koblenz-Horchheimer Höhe, Dornsweg, zu einem Brand einer Waldhütte. Die Brandursache bedarf derzeit weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder sonstige Auffälligkeiten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lahnstein. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 12:21

    POL-PDKO: Polizeikontrollen auf der Osterkirmes in Neuwied

    Neuwied (ots) - Am Wochenende wurden auf der Osterkirmes in Neuwied vermehrte Personenkontrollen im Hinblick auf das Messer-Führverbot auf öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt. Des Weitern wurde durch die Beamten kontrolliert ob auch die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes eingehalten wurden. Lediglich bei einer Person konnte ein Messer aufgefunden werden, welches umgehend durch die Polizei beschlagnahmt wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren