Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604050

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Sonntag, 12. April 2026, zwischen 16:30 Uhr und 20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstüre auf und gelangten so ins Innere. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie nichts.

Am Montag, 13. April 2026, versuchten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10 Uhr und 13:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie sich gewaltsam am Schließblech der Wohnungstüre zu schaffen, gelangten aber nicht ins Innere.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Freitag, 10. April 2026, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hölderlinstraße in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr drangen sie gewaltsam, vermutlich über eine Kellertür, in das Haus und durchwühlten es delikttypisch. Sie entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck und Bargeld. Zeugenangaben zufolge flohen mehrere Männer in einem weißen VW Golf mit Kölner Kennzeichen vom Tatort. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

- südländisches Erscheinungsbild - circa 25 bis 35 Jahre alt - trugen einen Drei-Tage-Bart - trugen Basecaps

Im Zeitraum zwischen Freitag, 10. April 2026, 13:15 Uhr, und Montag, 13. April 2026, 6:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in mehrere Lagerräume einer Baustelle an der Homberger Straße eingebrochen. Dazu öffneten sie gewaltsam die Türen der Lagerräume und entwendeten Material und Werkzeuge. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Im Zeitraum zwischen Freitag, 10. April 2024, 13:30 Uhr, und Montag, 13. April 2026, 05:50 Uhr, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter versucht, in ein Bürogebäude an der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörten die Unbekannten mit einem Stein die Glasscheibe einer Eingangstür sowie eines Fensters, gelangten aber nicht ins Innere.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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