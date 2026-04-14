Polizei Mettmann

POL-ME: Volvo V40 gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2604048

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Velbert (ots)

In der Nacht auf Montag, 13. April 2026, wurde in Velbert ein Volvo V40 entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntagabend hat eine 46-jährige Velberterin gegen 19:30 Uhr ihren grünen Volvo V40 zuletzt an der Bastersteichstraße in Höhe der Hausnummer 8 geparkt gesehen. Am Montagmorgen stellte sie gegen 8:40 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den 24 Jahre alten Kombi mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Bastersteichstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

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