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Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Zweiradfahrer leistet Widerstand

Düren (ots)

Der erheblich alkoholisierte Fahrer eines Motorrollers leistete bei der angeordneten Entnahme einer Blutprobe Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Zuvor war er einem Zeugen durch erhebliche Fahrunsicherheit aufgefallen.

Einem aufmerksamen Zeugen war der 71-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades gestern Morgen (26.03.2026) gegen 09:40 Uhr bereits im Bereich der Arnoldsweilerstraße aufgefallen. Er hatte offensichtlich erhebliche Probleme, das Gleichgewicht auf seinem Zweirad zu halten und fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Als er im Verlauf der Josef-Schregel-Straße versuchte, sein Fahrzeug anzuhalten, verlor er das Gleichgewicht und kippte mit seinem Gefährt zur Seite. Verletzt wurde er hierbei nicht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten bestätigten letztlich den Verdacht des Zeugen. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Eine Fahrerlaubnis für das Zweirad konnte der Mann ebenfalls nicht vorweisen. Der alkoholisierte Senior aus Düren, der offensichtlich mit dem weiteren Vorgehen der Beamten nicht einverstanden war, verhielt sich zunehmend unkooperativer und beleidigte die umstehenden Personen fortlaufend. Beim Transport zur anstehenden Entnahme der Blutprobe leistete er sogar körperlichen Widerstand gegen die Beamten.

Den 71-Jährigen erwarten nun diverse Strafverfahren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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