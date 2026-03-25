Polizei Düren

POL-DN: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Niederzier (ots)

Am Montagnachmittag (23.03.2026) kam es im Verlauf der B56 zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Die Polizei sucht nun Zeugen oder sogar weitere Geschädigte, die Angaben zum Vorfall machen können.

Gegen 15:07 Uhr befuhr eine 22-jährige Aldenhovenerin mit ihrem Pkw die B56 in Fahrtrichtung Jülich. Dabei fiel ihr bereits in Höhe Selhausen ein silberner Audi hinter ihr auf, weil dieser ihr unverhältnismäßig nah aufgefahren ist. Nach Angaben der Geschädigten fuhr er so dicht auf, dass die hinteren Sensoren ihres Pkw reagierten.

Zwischen Selhausen und der Einmündung zur Pierer Straße im Ortsteil Krauthausen überholte der unbekannte Fahrer sie. Dabei musste der Gegenverkehr ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Letztlich befand sich der Pkw wieder vor der Aldenhovenerin. Dieser bremste sie derartig aus, dass sie ihren Pkw deutlich entschleunigen musste. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Auf der L14 verlor die 22-Jährige ihn in Fahrtrichtung Merzenhausen aus den Augen.

Als Kennzeichen konnte die Frau vermutlich "WW565EN" ablesen. Die Länderkennung oder einen Fahrer habe sie nicht erkennen können.

Zeugen, vor allem entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, die ausweichen mussten, die zum genannten Zeitpunkt entsprechende Beobachtungen im Bereich der Fahrstrecke gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren zu melden. Während den Bürozeiten ist die Sachbearbeitung unter 02421 949-5231 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeit können Sie die Rufnummer 02421 949-0 wählen.

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