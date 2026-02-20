POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugenaufruf
Contwig (ots)
Im Zeitraum von Montag, 16.02.2026, 08.00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 18.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Hauptstraße abgestellten und verschlossenen E-Scooter der Marke Xiaomi. Der Schaden wird auf ca. 330.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell