POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots) - Im Rahmen des Fastnachtsumzuges in Zweibrücken kam es am Montag, gegen 15:45 Uhr, auf der Ehrentribüne zu einer Körperverletzung. Aus einem vorbeiziehenden Umzugswagen wurden neben Süßigkeiten auch andere Gegenstände in Richtung der Tribüne geworfen. Dabei traf eine kleine Glasflasche eine der Ehrengäste am Kopf. Die Frau erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die ...

mehr