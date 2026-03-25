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Polizei Düren

POL-DN: E-Bike fängt Feuer

Düren (ots)

Ein E-Bike fing am Dienstagabend (24.03.2026) in einem Mehrfamilienhaus in der Arnoldsweilerstraße Feuer. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge das brennende E-Bike, welches im Flur des Mehrfamilienhauses abgestellt war. Er informierte unverzüglich den Eigentümer des Fahrrads, welcher den Brand schnell löschen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt einer angebrachten Alarmanlage unterhalb des Sattels das Feuer ausgelöst haben. Am E-Bike entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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