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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten - Die Polizei bittet um Hinweise

Aldenhoven (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (23.03.2026, 18:00 Uhr) und Dienstag (24.03.2026, 06:45 Uhr) geriet ein Kindergarten in der Albert-Schweizer-Straße in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Gebäude. Innen wurden diverse Schränke der Gruppenräume auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Weiterhin wurde die Tür zum Büroraum gewaltsam geöffnet.

Der oder die Täter konnten eine Geldbörse erbeuten und unerkannt flüchten. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Albert-Schweizer-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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