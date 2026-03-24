Polizei Düren

POL-DN: Brand einer Ölheizung in Heizungskeller

Düren (ots)

Am Montag (23.03.2026) kam es in der Sachsenstraße zu einem Gebäudebrand.

Gegen 11:00 Uhr hielt sich eine Zeugin in einem Geschäft auf der Sachsenstraße auf, als ein unbekannter Mann an die Tür klopfte. Dieser machte die Zeugin auf den Brand im benachbarten Gebäudeteil aufmerksam und lief dann in Richtung Chlodwigplatz davon. Die Zeugin kontaktiere unverzüglich die Feuerwehr. Die Polizei erschien ebenfalls am Brandort.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Eigentümer des betroffenen Hauses eine Firma organisiert hatte, die seine alte Ölheizung entsorgen sollte. Bei den Abrissarbeiten wurde durch die Mitarbeiter ein Ölfass mit einer Flex geöffnet. Dadurch kam es zu einem Funkenflug, der den Brand im Heizungsraum verursachte. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte zum Zeitpunkt des Brandes noch nicht gesagt werden.

Den Brandverursacher erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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