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Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Titz (ots)

Am Montagmorgen (23.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich K7 / L226. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Gegen 07:07 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Jülich die K7 aus Hasselsweiler kommend in Richtung Gevelsdorf. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Soden-Salmünster mit einem Beifahrer die vorfahrtsberechtigte L226 aus Richtung Titz kommend in Fahrtrichtung Linnich.

Nach Angaben der 55-Jährigen sah sie zwar den von rechts kommenden Pkw, schätzte die Situation jedoch falsch ein und fuhr in die Kreuzung ein, ohne dem 37-Jährigen die Vorfahrt zu gewähren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die 55-jährige Frau aus Jülich wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige und sein Beifahrer begeben sich eigenständig zum Arzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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