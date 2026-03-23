Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert ein Fahrzeug geführt

Jülich (ots)

Am Freitag (20.03.2026) fiel ein Mann wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr auf. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 43-jähriger Mann aus Aachen klingelte am Freitagabend gegen 22:50 Uhr an der Haustür eines Zeugen in der Herzogin-Jakobe-Straße. Der Zeuge berichtete von einem ihm unbekannten und augenscheinlich alkoholisierten Mann, der scheinbar mit seinem Pkw angereist war. Er habe gefordert, dass der Jülicher aus seinem Haus herauskomme. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der 43-Jährige wieder.

Der aufmerksame Zeuge alarmierte sicherheitshalber die Polizei, die wenig später am Einsatzort erschien. Fahrzeug und Fahrer konnten später im Rahmen des Einsatzes in der Lorsbecker Straße von Polizisten der Wache Jülich angetroffen werden. Der Motor lief und der 43-Jährige lehnte am Fahrzeug.

Schon während des Gesprächs vernahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Weiterhin räumte er ein, dass er mit dem Pkw gefahren sei. Aufgrund der Gesamtumstände wurde mit dem 43-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte ein Ergebnis von 1,54 Promille an.

Dem Aachener wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

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