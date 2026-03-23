PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert ein Fahrzeug geführt

Jülich (ots)

Am Freitag (20.03.2026) fiel ein Mann wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr auf. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 43-jähriger Mann aus Aachen klingelte am Freitagabend gegen 22:50 Uhr an der Haustür eines Zeugen in der Herzogin-Jakobe-Straße. Der Zeuge berichtete von einem ihm unbekannten und augenscheinlich alkoholisierten Mann, der scheinbar mit seinem Pkw angereist war. Er habe gefordert, dass der Jülicher aus seinem Haus herauskomme. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der 43-Jährige wieder.

Der aufmerksame Zeuge alarmierte sicherheitshalber die Polizei, die wenig später am Einsatzort erschien. Fahrzeug und Fahrer konnten später im Rahmen des Einsatzes in der Lorsbecker Straße von Polizisten der Wache Jülich angetroffen werden. Der Motor lief und der 43-Jährige lehnte am Fahrzeug.

Schon während des Gesprächs vernahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Weiterhin räumte er ein, dass er mit dem Pkw gefahren sei. Aufgrund der Gesamtumstände wurde mit dem 43-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte ein Ergebnis von 1,54 Promille an.

Dem Aachener wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 11:10

    POL-DN: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

    Hürtgenwald (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag (21.03.2026) in Großhau verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Hürtgenwald die B399 aus Richtung Kleinhau kommend in Richtung Großhau. Zum Abbiegen in die Straße "Auf dem Hau" hatte er seine ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 11:10

    POL-DN: Wohnungseinbruch im Miesheimer Weg

    Düren (ots) - Am Freitag (20.03.2026) wurde in eine Wohnung in dem Hochhaus am Miesheimer Weg 3 eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr waren die Bewohner des angegangenen Apartments nicht zuhause. Diese Zeit nutzen Einbrecher, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Eine verschlossene Tür in der Wohnung wurde augenscheinlich aufgetreten, Schränke und Schubladen auf der Suche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren