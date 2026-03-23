Polizei Düren

POL-DN: Auseinandersetzung auf dem Kaiserplatz - Mann wirft Hunde; Polizei und Feuerwehr sorgen für eine sichere Unterbringung der Tiere

Düren (ots)

Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gerieten gestern (22.03.2026) auch zwei kleine Hunde ins Kreuzfeuer. Der Besitzer soll sie mehrere Meter weit geworfen haben.

Gegen 14:50 Uhr wurden die Beamten zu Streitigkeiten zwischen mehreren Beteiligten auf dem Kaiserplatz gerufen. Laut Zeugenaussagen soll der Beschuldigte, ein 35-Jähriger aus Düren, einen Beteiligten ins Gesicht geschlagen haben. Eine Zeugin hatte ihm zuvor seine zwei kleinen Hunde abgenommen, um diese in Sicherheit zu bringen. Diese soll der Beschuldigte ihr wenig später allerdings wieder entrissen und mehrere Meter weit auf den Kaiserplatz geworfen haben.

Sowohl der Geschädigte der Körperverletzung als auch die Hunde waren augenscheinlich unverletzt.

Die eingesetzten Beamten übergaben die beiden Hunde zur Unterbringung im Tierheim an die Feuerwehr. Das Veterinäramt wurde in Kenntnis gesetzt.

Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis und wird sich zudem wegen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten müssen.

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